Reserve der Blau-Grünen verliert knapp

Viernheim. Am vergangenen Wochenende war nur die zweite Mannschaft des TSV Amicitia im Testspieleinsatz, die erste Garnitur und die SG Viernheim mussten nach Spielabsagen tatenlos zusehen.

Im heimischen Waldstadion setzte es für den A-Ligisten in einer torreichen Partie gegen Vatanspor Frankenthal eine 4:5-Niederlage, die nicht nur dem Trainerteam Tobias Kleiner und Markus Mandel, sondern auch den Akteuren auf dem Platz zu denken geben dürfte. Gegen den linksrheinischen B-Ligisten war die Fehlerquote einfach zu hoch und der Gegner wurde dadurch immer wieder zum Toreschießen eingeladen.

Die Blau-Grünen rannten die ganze Spielzeit über einem Rückstand hinterher. Schon nach zwei Minuten schoss Timucin Sürmen die Frankenthaler in Führung. Baris Polat gelang allerdings der schnelle Ausgleich (5.). Ein grober Ballverlust vor dem eigenen Tor ermöglichte Finat Altunkaymak noch vor dem Seitenwechsel das 1:2 (34.).

In der zweiten Halbzeit fielen dann die Treffer wie am laufenden Band. Ömer Kiymaz markierte mit einem Eigentor den Ausgleich (47.), Evren Koc sorgte dann für die erneute Führung (51.). Ein von Fynn Mandel verwandelter Foulelfmeter in der 60. Minute bedeutete kurzzeitig das 3:3, denn schon zwei Minuten später unterlief Viernheims Joseph Collier ein Eigentor zum 3:4. Altunkaymak erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 3:5 (77.), dem Torben Thomas schnell das 4:5 folgen ließ (80.). Damit war Schluss mit dem Toreschießen, in den letzten Minuten war nämlich nur noch der Wind stürmisch. JR