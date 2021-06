Reparatur vor Ende der Ferien als Ziel

Viernheim. Der Kreis Bergstraße hat sich nach Fertigstellung der Viernheimer Lokalseite für die DienstagAusgabe auf Anfrage des „Südhessen Morgen“ hin mit einer Stellungnahme zum Sachverhalt des Deckenabrisses in der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) gemeldet. Wir hatten in der Dienstag-Ausgabe über weitere Entwicklungen berichtet. Die Antwort des Kreises veröffentlichen wir nachfolgend im Wortlaut.

„Bezüglich des Treffens, das in der vergangenen Woche an der Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim stattgefunden hat, können wir Folgendes mitteilen: Im Rahmen der Veranstaltung wurde unter anderem darüber informiert, dass laut verschiedener Messungen kein Asbest in den Räumlichkeiten nachgewiesen wurde. Es wurden auch keine Künstlichen Mineralfasern (KMF) in der Luft gefunden, wie zu vermuten war, jedoch auf den Flächen in den Räumlichkeiten des Deckenabsturzes. Die Demontage der Decke wird dementsprechend durch ein qualifiziertes Unternehmen mit allen dazu erforderlichen Maßnahmen erfolgen. Dies ist in Teilen bereits umgesetzt worden.

Lokal auf Lehrerzimmer begrenzt

Laut den Begutachtungen der Bausachverständigen kann davon ausgegangen werden, dass sich der Deckenabsturz lokal auf das Lehrerarbeitszimmer begrenzen lässt. An den weiteren, auch mit der Schule abgestimmten Prüfstellen lässt sich eine fachgerechte Montage der Decke feststellen.

Mobiliar teilweise ausgetauscht

Zur Wiedernutzbarmachung der betroffenen Räumlichkeiten sind zahlreiche weitere Maßnahmen (unter anderem in Ergänzung zu den bereits durchgeführten und ihrer Redaktion mitgeteilten Maßnahmen) geplant. So werden unter anderem Decke, Boden und Wandanstrich erneuert. Teilweise wird auch das bestehende Mobiliar gegen neues ausgetauscht.

Trotzdem hier das Vergaberecht anzuwenden ist sowie alle Leistungen auszuschreiben sind, verfolgt der Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft das Ziel, die betroffenen Bereiche noch vor Ende der Sommerferien wieder an die Schule zu übergeben.

Parallel dazu treibt der Kreis die geplante Erweiterung und Sanierung der Alexander-von-Humboldt-Schule weiter mit Hochdruck voran. Über dieses Vorhaben werden wir zum Ende des Monats detaillierter informieren.“ mas/red

