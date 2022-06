Renate Rein erzählt Märchen

Viernheim. Das Viernheimer Museum lädt am Sonntag, 3. Juli, ab 18 Uhr zum Geschichtenabend „Von Sein und Schein“ mit Renate Rein in den Museumsgarten ein. Rein erzählt Geschichten und Märchen über Menschen, die mehr oder anders scheinen, als sie es in Wirklichkeit sind. Da wird getäuscht, getrickst und am eigenen Auftritt gefeilt, heißt es in der Ankündigung des Museums. Es geht um Wunderglauben, Mut, Angeberei, List – und um „Klein gegen Groß“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Renate Rein erzählt mal weich und leise, mal kraftvoll – aber immer lebendig und voller Fantasie. Es gibt Amüsantes und Spannendes zum Träumen, Schmunzeln oder Nachdenken zu hören. Und Geschichten, die das Herz berühren.

Renate Rein erzählt Geschichten und Märchen. © Stadt Viernheim

Die Veranstaltung im Museumsgarten am Berliner Ring 28 dauert rund 70 Minuten. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Frauencafé Faszinierende Kultur Mehr erfahren

Um eine Anmeldung per Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch bei Marion Froschauer unter 06204/9 29 20 71 wird gebeten. red