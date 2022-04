Remis beim Vorletzten

Viernheim. Der TSV Amicitia Viernheim und der TV Derendingen sind bislang die Unentschieden-Könige der Oberliga. Keine Überraschung also, dass die Partie der Fußballerinnen ebenfalls mit einem Remis endete. Kurz vor Schluss erzielte Luisa Weber den 1:1-Ausgleich für die Viernheimerinnen.

Nach der achten Punkteteilung im 19. Saisonspiel bleibt der TSV Amicitia in der oberen Tabellenhälfte, während Derendingen immer noch um den Klassenerhalt bangt. „Wir hatten eigentlich mehr als einen Punkt eingeplant“, sagte Viernheims Trainer Patrick Kloskalla nach der Partie beim Vorletzten. Man müsse hochzufrieden sein, weil mit dem Tor als letzte Aktion noch die Niederlage verhindert wurde.

Wieder einmal reisten die Fußballerinnen mit dezimiertem Kader zum Auswärtsspiel, einige Akteurinnen waren angeschlagen. Auf dem kurzen harten Kunstrasen und bei Dauerregen fand Viernheim überhaupt nicht ins Spiel. Zu viele Fehlpässe, zu lange Ballhaltezeiten, zu viele lange Pässe, die zu schnell wurden und nicht zu erlaufen waren, machten keinen ordentlichen Spielaufbau möglich. Es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel, das sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte.

Derendingen versuchte, aggressiv anzulaufen und kam zu zwei Chancen. Auch der TSV Amicitia erarbeitete sich zwei Möglichkeiten. Valeria Mangione scheiterte mit einem Freistoß, und Toni von Achten zögerte einmal zu lange bei ihrem Abschluss. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in Hälfte zwei.

Lange sah es so aus, als würde sich der ereignisarme Spielverlauf fortsetzen, da ging Derendingen glücklich in Führung. Torhüterin Nicola Seifert bekam den nassen Ball bei einem Fernschuss nicht zu fassen, die Derendinger Stürmerin war zur Stelle und erzielte das 1:0 nach einer guten Stunde. In den letzten zehn Minuten erhöhte der TSV Amicitia den Druck, stellte das System auf ein sehr offensives 3-3-5 um. Wirklich gefährlich wurden die Gäste aber nur einmal, und das war erfolgreich: In der 92. Minute konnte die TV-Torhüterin einen langen Ball auf Audrey gerade noch wegschlagen, den Nachschuss von Lorena Daub lenkte die Keeperin um den Pfosten. Beim anschließenden Eckball waren neun Viernheimer Spielerinnen im Strafraum, der Schuss von Mangione landete direkt bei Luisa Weber, mit einem sehenswerten und wuchtigen Kopfball drückte sie den Ball zum glücklichen 1:1-Endstand über die Linie.

Während sich Derendingen über das Ergebnis ärgerte, freuten sich die Viernheimer Fußballerinnen, dass ihr Kampfgeist noch mit einem Unentschieden belohnt wurde.

TSV Amicitia: Nicola Seifert, Pauline Kloskalla, Denise Stricklan (68. Maggy Horvath), Valeria Mangione, Pia Kielmann, Antonia von Achten, Audrey Mas, Lorena Daub, Annike Müller (75. Adrienne Bice), Luisa Weber, Laura Schell. su