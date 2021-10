Rekordverdächtige Bilanz weiter ausbauen

Viernheim. Irgendwann endet bekanntlich jede Serie einmal, das gilt besonders für den Sport. Daran möchte Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim aber keinen Gedanken verschwenden und auch am Sonntag, 3. Oktober, 15 Uhr, seine rekordverdächtige Bilanz von acht Siegen in acht Spielen weiter ausbauen. Zu Gast ist die Spvgg Ilvesheim, die nach einem schwachen Saisonstart nun drei Siege in Folge feiern konnte.

Die Gäste von der Neckarinsel befinden sich also im Aufwind, mit dem man in Viernheim für eine Überraschung sorgen möchte. Am vergangenen Sonntag gab es einen 3:1-Heimerfolg gegen den VfR Mannheim 2 und neun Punkte in Folge zu feiern. Diese Serie würden die Ilvesheimer natürlich gerne fortsetzen. Das Team von Trainer Marco Annese hat sicher die Mittel dafür zur Verfügung und einige Routiniers wie Alexander Hilbert und Robin Hadameck in seinen Reihen, die den Unterschied ausmachen können.

Das Viernheimer Trainergespann Endres/Marschlich gönnte zuletzt einigen im Dauereinsatz gewesenen Stammspielern eine Verschnaufpause, trotzdem gab es in Reilingen einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg zu feiern. Der Kader der Blau-Grünen ist also nicht nur breit aufgestellt, sondern kann auch Ausfälle verkraften. Gegen Ilvesheim ist allerdings Vorsicht geboten, denn die Gäste sind sicher kein Kanonenfutter. Die Südhessen müssen auf jeden Fall von Beginn an konzentriert zur Sache gehen. Dazu gehört die bisher gute Abwehrarbeit, an der sich alle Spieler beteiligen müssen. Wenn dann noch die Stürmer so erfolgreich wie zuletzt agieren, dann sollte einem weiteren Sieg nichts im Wege stehen. In den kommenden Wochen warten mit dem SC Rot-Weiß Rheinau, dem KSC Schwetzingen, der Spvgg. Wallstadt und der TSG Eintracht Plankstadt deutlich schwerere Gegner auf die Blau-Grünen. JR