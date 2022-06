Reise nach Walldürn

Viernheim. Dieses Jahr findet die Wallfahrt nach Walldürn nach zwei Jahren Pause wieder statt freut sich der Walldürn-Wallfahrtsverein. Die Fußwallfahrer nehmen gerne die Anliegen und Fürbitten derer mit, die sich schriftlich eintragen. Die Bücher liegen ab dem Pfingstfest in der St. Michaelskirche und in der Auferstehungskirche. Bei der Kofferabgabe bei Familie Lamberth in der Wasserstraße 13 am Freitag, 24.Juni, zwischen 16 und 18 Uhr, sind auch die Kosten für die Wallfahrt zu entrichten, teilt der Verein mit. Wer in Boxbrunn unabhängig von der Wallfahrt dabei sein möchte, meldet sich bei Lotte Gutperle-Minich, Mailadresse: minichlotte@t-online.de. red

