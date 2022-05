. Eine viertägige Reise in die französische Partnerstadt Franconville organisiert die Jugendförderung vom 7. bis 10. August. Der Austausch richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren, die vor Ort Gleichaltrige kennenlernen und ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern können. Der Gegenbesuch der Franzosen in Viernheim ist im Herbst geplant. Weitere Informationen zu der

...