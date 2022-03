Reise in die Steinzeit

Viernheim. „In der Steinzeit“ lautet das Motto des Zeltlagers, das die KJG St. Michael in den Sommerferien plant. Alle Kinder zwischen acht und 14 Jahren sind eingeladen, mit der Katholischen Jugend zehn Tage zurück in die Steinzeit zu reisen.

Die Reise wird am Freitag, 22. Juli, an der St. Michaelskirche Viernheim beginnen. Hier versammeln sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 12.30 Uhr für den Reisesegen und den Start in die vergangene Zeit.

Zelten in Michelfeld

Dieses Jahr wird das Zeltlager auf dem Waldjugendzeltplatz „Baierbacher Hof“ in Michelfeld stattfinden. Am Sonntag, 31. Juli, wird die Gruppe wieder ins Jahr 2022 zurückreisen und voraussichtlich gegen 15.30 Uhr wieder an der St. Michaelskirche ankommen. red

Info: Näheres unter kjgstmichaelvhm.weebly.com