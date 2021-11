Reise durch Jahrtausende

Viernheim. Auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte Viernheims können sich Interessierte am Sonntag, 14. November, 15 Uhr, im Museum Viernheim begeben. Bei einem Streifzug durch die Jahrtausende stellt Dr. Peter Bilhöfer unter anderem archäologische Kleinode der Viernheimer Geschichte vor. Die Reise geht weiter ins 19. und 20. Jahrhundert mit der Geschichte des Ehatt’schen Hofes und den Themen Industrialisierung, jüdisches Leben in Viernheim und Partnerstädte Viernheims. „Bilhöfer vermittelt die Geschichte von Stadt und Region lebendiger und anregender als ein bloßer Ausstellungsbesuch und beantwortet gerne Fragen der Besucherinnen und Besucher“, heißt es in der Ankündigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Anmeldung ist erforderlich (museum@viernheim.de, Telefon 06204/929 20 71 oder -929 20 75). Die Führung dauert circa eine Stunde. Der Eintritt beträgt für Erwachsene drei Euro, Kinder sind frei. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). red