Reinigung des Pflasters

Viernheim. Die Viernheimer Fußgängerzone wird nach dem gut besuchten Stadtfest im Juli in Kürze intensiv gereinigt. In der Zeit von Montag, 19. September, bis Mittwoch, 21. September, wird die Reinigung der hellen Pflasterflächen im Bereich des Apostelplatzes in Angriff genommen und dieser von Kaugummi, Fetten und allgemeinen Verschmutzungen befreit.

Diese besondere Reinigung wird in mehreren Abschnitten von der Firma, die auch das Pflaster der Fußgängerzone herstellt, ausgeführt. Diese verfügen über die Erfahrung mit der Reinigung einer so anspruchsvollen und belebten Fläche wie einer Fußgängerzone. Hierbei wird der Pflasterbelag mit Spezialhochdruckmaschinen abgestrahlt und vollflächig gereinigt. Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtplanung und die Reinigungsfirma werden am ersten Morgen vor den Reinigungsarbeiten gemeinsam den Apostelplatz ablaufen, um alle verschmutzten Flächen festzustellen.

Da bei den Arbeiten abschnittsweise vorgegangen wird, können Behinderungen weitestgehend vermieden werden. Sollte es dennoch zu Einschränkungen kommen, wird um Verständnis gebeten. red