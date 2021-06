Reihe fällt erneut aus

Viernheim. Auch wenn mit den sinkenden Inzidenzwerten viele Lockerungen eingetreten sind, muss die Sommerbühne auch in diesem Jahr abgesagt werden. Das teilte die Stadt jetzt mit. „Wer sich Aufnahmen der Sommerbühne aus dem Jahr 2019 betrachtet, sieht sofort: 500 bis 800 Menschen auf engstem Raum zusammen. Die derzeit gültige Verordnungslage lässt eine solche Veranstaltung nicht zu“, erklärt Bürgermeister Matthias Baaß.

Kein geeignetes Areal

Möglich wäre eine Sommerbühne nur mit begrenzter Teilnehmerzahl pro Veranstaltung und allen gültigen Regeln des Abstands. Dazu aber würde ein abgegrenztes Veranstaltungsgelände benötigt, welches auch keine „Zaungäste“ zulässt. Dieses aber sei in der Innenstadt nicht vorhanden und könne aufgrund der vielfältigen anderen Nutzungen, für die die Flächen zur Verfügung stehen müssen, nicht verträglich hergestellt werden. „Ich bedaure diese Absage sehr, aber wir haben die Entscheidung so lange wie möglich hinausgezögert, jetzt muss entschieden werden“, so Baaß.

Auch die Agentur GO7, die seit über zehn Jahren als Ausrichter der Sommerbühne fungiert, bedauert es sehr, dass nach 2020 nun auch in 2021 keine Sommerbühne stattfinden kann. „Die Gründe sind absolut nachvollziehbar“, so der Gründer der Agentur, Kai Kemper. Zusammen mit der City-Gemeinschaft sind im späteren Jahresverlauf kleinere Veranstaltungen geplant. red