Reichlich Podestplatzierungen

Viernheim. Zum ersten Turnier des Jahres machten sich Kämpfer des 1. Viernheimer Karate-Dojo auf nach Troisdorf, wo die Westdeutschen Meisterschaften des DJKB (Deutscher JKA-Karate Bund) ausgetragen wurden. Mit über 500 Nennungen in den verschiedenen Altersgruppen (ab acht Jahre bis zu den Senioren) aus bundesweit 44 Vereinen war die Veranstaltung bestens besetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem zuletzt viele Wettbewerbe pandemiebedingt ausgefallen waren, nutzte auch das Viernheimer Team die Gelgenheit, um sich im Rhein-Sieg-Kreis der Konkurrenz in den Stilrichtungen Kata (Formenlauf) und Kumite (Zweikampf) zu stellen. Dies gelang mit Bravour, denn mit sieben Westdeutschen Meistertiteln und elf weiteren Medaillen in der Sporttasche fuhren die Athleten am Ende überaus zufrieden wieder zurück in ihre Heimatstadt.

Die Erfolge im Einzelnen Erster Platz Nele Weidner im Kumite Einzel zwölf bis 13 Jahre Jan Gärtner im Kumite Einzel zwölf bis 13 Jahre Luis Kuhmann im Kata Einzel 15 bis 17 Jahre Sophie Seitz im Kumite Einzel 14 bis 15 Jahre Amélie Köhler, Emily Bevier und Mahassen Jaffal im Kumite Team Frauen ab 18 Jahren Zweiter Platz Noah Hanske im Kata Einzel zwölf bis 14 Jahre Noah Hanske im Kumite Einzel zwölf bis 14 Jahre Koby Wilke im Kata Einzel zwölf bis 14 Jahre Dritter Platz Mahassen Jaffal im Kumite Einzel ab 18 Jahre Finn Sprenger, Jan Gärtner und Koby Wilke im Kata Team Jungen 14 bis 17 Jahre Zoe Reiser und Sophie Seitz im Kumite Team Mädchen 14 bis 17 Jahre Philipp Huppert und Maxim Häussler im Kumite Team Männer ab 18 Jahre JR

Für Luis Kuhmann und Noah Hanske war es der erste Einsatz bei einem Turnier dieser Art überhaupt. Die erste Nervosität konnten die beiden Kämpfer allerdings sehr gut kompensieren und lieferten großartige Leistungen ab. Luis Kuhmann holte sich sogar den ersten Platz im Kata-Einzel (15 bis 17 Jahre), Noah Hanske belegte in den Disziplinen Kata-Einzel und Kumite-Einzel jeweils den zweiten Platz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Premiere feierten allerdings auch einige bereits Wettkampferprobte der Viernheimer Leistungsgruppe. Wurde bisher in der Disziplin Kumite die Kampfrichtung Jiyu-Ippon-Kumite ausgetragen (dabei erfolgt eine Angriff-Abwehr-Gegenangriff-Sequenz in freier Form, ohne Kontakt), waren die 14- bis 15-Jährigen zum ersten Mal im Jiyu-Kumite, dem absoluten Freikampf, bei dem weder Angriffs- noch Abwehrtechnik vorausgesagt werden, gefordert. Die Kontrahenten stehen sich hierbei frei auf der Tatami (Matte) gegenüber. Diese neue Erfahrung haben alle Karateka souverän gemeistert und sich den meist älteren und höher graduierten Gegner beherzt gestellt. Sophie Seitz holte sich in ihrer Altersgruppe sogar den Turniersieg.

Die Trainer Dennis Braun und Eblina Kelmendi sowie Betreuerin Claudia Köhler waren mehr als stolz auf die Leistungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auch in der langen Pause durch die Pandemie nach den Möglichkeiten immer dabei geblieben sind und somit ihren erfolgreichen Weg fortsetzen konnten. JR