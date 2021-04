Regionale Spezialitäten

Viernheim. Der Viernheimer Wochenmarkt lädt am kommenden Samstag, 24. April, von 7 bis 12.30 Uhr wieder auf dem Rovigoplatz an der Schulstraße vor der Goetheschule ein. Er lockt auch diese Woche mit einem reichhaltigen Angebot. ObstGemüse Aslaner bietet deutschen Spargel, deutsche Erdbeeren und vieles mehr aus der Region an. Geflügel Göbel präsentiert verschiedene Spezialitäten aus Truthahn. Ein breites Angebot hat auch die Eierhandlung Krug, bei der es auch verschiedene Teigwaren gibt. Die Bäckerei Rettig, Anil Öztürk mit seinem Feinkost-Verkaufswagen, der Fischverkaufswagen von Samantha Gocht und das Sortiment der „Allgäuer Käse Hexe“ sind ebenfalls vertreten. Die Besucher müssen sich an die Corona-Regeln halten und eine medizinische Maske tragen. red

