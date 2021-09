Regionale Produkte

Viernheim. . Produkte von Kunsthandwerkern der Region sowie vielfältige Speisen und Getränke bietet am Samstag, 4. September, und Sonntag, 5. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr, der Bauernmarkt im Viernheimer Vogelpark. Der Frauenchor verwöhnt die Besucher mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, und im Biergarten stehen Kurpfälzer Spezialitäten auf der Speisekarte. Der Eintritt ist ist frei.

Zusammen mit der Stadtverwaltung hat der Verein Vogelpark ein Hygienekonzept erarbeitet, das den Spaß an der Veranstaltung ermöglichen, aber auch Besucher und Helfer schützen soll. So gilt die 3G-Regel: Zutritt haben nur geimpfte, genesene oder getestete Personen. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Eingang in der Stadionstraße. Die Stände im Park und die Tische in den Gastronomiebereichen werden so aufgebaut, dass die notwendigen Abstände gewahrt bleiben. Wegen der aktuell steigenden Infektionszahlen bitten die Organisatoren die Besucher darum, in Warteschlangen eine Maske zu tragen. red