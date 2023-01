Reger Betrieb in der Ladenstraße

Viel Betrieb herrschte am Freitag im Rhein-Neckar-Zentrum, und auch in der Viernheimer Innenstadt waren mehr Kunden anzutreffen, als an normalen Werktagen. Der Dreikönigstag, der in Baden-Württemberg ein Feiertag ist, animiert traditionell Menschen aus dem Nachbarland zum Einkaufsbummel in Südhessen. Im Gegensatz zu früheren Jahren blieben längere Staus auf den Autobahnen in Richtung Mannheim

...