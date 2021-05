Regenbogenfahne als Zeichen für Vielfalt

Viernheim. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) ist am Montag auch vor dem Viernheimer Rathaus die Regenbogenfahne gehisst worden. „Das ist das erste Mal in der Brundtlandstadt und soll als Zeichen für die Vielfalt in der Gemeinde stehen“, freute sich die Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich gegenüber unserer Redaktion über die erfolgreiche Umsetzung eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Anfang des Jahres.

Outing oft noch ein Problem

Die Regenbogenfahne steht in zahlreichen Kulturen weltweit für Aufbruch, Veränderung und Frieden, und sie gilt als Zeichen der Toleranz und Akzeptanz, der Vielfalt von Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht. Die Farben haben bestimmte Bedeutungen. Rot soll das Leben repräsentieren, Orange bedeutet Gesundheit, Gelb ist das Sonnenlicht, Grün steht für die Natur, Blau bedeutet Harmonie und Violett steht für den Geist und Vielfalt. „In mehreren Ländern der Erde werden Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung immer noch strafrechtlich verfolgt. Auch in Deutschland werden homosexuelle Paare, die händchenhaltend auf der Straße unterwegs sind, noch schräg angeschaut“, sieht Maria Lauxen-Ulbrich selbst hierzulande noch Aufklärungsbedarf. Ein entsprechendes Outing sei in der Gesellschaft oft noch ein Problem. Deshalb gelte es, immer wieder Zeichen auch gegen Hass und Rassismus zu setzen. „Gleichstellung der Geschlechter bedeutet nicht nur Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Sinne von Frau und Mann. Die Menschen sollen breit informiert und sensibilisiert werden“, so die Gleichstellungsbeauftragte weiter. In Viernheim hat sich die Selbsthilfegruppe Queer als Treffpunkt für homo-, bi-, inter- und transsexuelle Menschen gebildet, die sich einmal im Monat trifft.

Der Internationale Tag wird seit 2005 immer am 17. Mai begangen. Er soll auf die Diskriminierung und Bedrohung von Menschen hinweisen, deren sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität nicht dem heteronormativen System der Zweigeschlechtlichkeit entsprechen. Das Datum wurde in Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt. Damals beschloss die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass Homosexualität nicht länger als Krankheit einzustufen und aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen ist. Transsexualität wurde erst 2018 von der Liste entfernt. JR