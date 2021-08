Regenbogen am Rathaus

Viernheim. Mit der Regenbogenflagge vor dem Rathaus will die Stadt Viernheim für Toleranz und Solidarität mit der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Gemeinschaft (LSBTIQ) werben. Das Gleichstellungsbüro, das städtische Museum und die Selbsthilfegruppe „Queer in Viernheim“ sind federführend an der Aktion beteiligt, wie es in einer Mitteilung heißt. Geplant ist demnach, dass Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler am Freitag, 13. August, die Flagge hissen wird.

Ausstellung im Museum

Der Zeitpunkt für die Beflaggung sei mit Blick auf den Christopher-Street-Day Rhein-Neckar (CSD) gewählt worden, der am 14. August in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg stattfinden soll. Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich weist darauf hin, dass Menschen, die einer sexuellen Minderheit angehören, oftmals mit Vorurteilen und Ausgrenzungen zu kämpfen hätten. Auch laden Lauxen-Ulbrich, das Museum sowie die Selbsthilfegruppe „Queer in Viernheim“ für Sonntag, 15. August, zu einem Treffen in das Museumscafé ein. Dort wird die vom Stadtmuseum Ludwigshafen konzipierte Ausstellung „Vom anderen Ufer – lesbisch, schwul, BTTIQ* in Ludwigshafen und anderswo“ gezeigt. wol