Viernheim. Das Rechenzentrum der Kommunen in Gießen hat am Montag gegen 11 Uhr vorübergehend die Anlage heruntergefahren. Das hat Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß erklärt. Betroffen ist ganz Hessen. Das Rechenzentrum ist ein Dienstleister der Kommunen in Hessen, es dient unter anderem als Grundlage bei der Verarbeitung von Wahlergenissen. Es könne sich um eine Überlastung handeln, sagte Baaß.