Rathaus will Energiewende vorantreiben

Viernheim. Energiewendebericht statt Energiebericht: Das Brundtlandbüro hat eine neue Form gewählt, um die CO2-Bilanz in städtischen Objekten darzustellen. Dabei ist das Team um den Brundtlandbeauftragten Philipp Granzow stolz: Die für den Klimaschutz entscheidenden CO2-Emissionen konnten in knapp drei Jahrzehnten um 53 Prozent gesenkt werden.

AdUnit urban-intext1

In den zurückliegenden 29 Jahren wurden in Viernheim zahlreiche Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung regenerativer Energien im städtischen Gebäude- und Anlagenbestand umgesetzt. „Wenn man sich vor Augen hält, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung für das Jahr 2030 eine Emissionsminderung um 55 Prozent verlangt, ist das ein beachtlicher Erfolg“, sagt Bürgermeister Matthias Baaß.

Folgen des Klimawandels spürbar Nicht nur wegen der notwendigen Änderung des Klimaschutzgesetzes sei entschiedenes Handeln erforderlich, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen, heißt es im Bericht der Stadt. Die globale Mitteltemperatur ist um 1,1 Grad gestiegen, die Klimaänderung sei auch in Viernheim bereits zu spüren. „Starkregenereignisse überfluten Keller und setzen ganze Straßenzüge unter Wasser, lange sommerliche Trockenperioden verursachen Ernteausfälle und bedrohen zunehmend die Existenz der Landwirte, geringe Niederschlagsmengen und lange Trockenperioden lassen eine zunehmende Zahl an Bäumen in der Stadt und im Forst erkranken und absterben“, zählt Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow auf. Die Bundesregierung hat sich im Jahre 2015 mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet, die CO2-Emissionen soweit zu begrenzen, dass die Klimaerwärmung möglichst nicht über 1,5 Grad Celsius ansteigt. Daher darf nur noch eine begrenzte Menge Kohlendioxid in die Atmosphäre abgegeben werden. Für Deutschland gibt es ein CO2-Emissionsbudget von 4200 Millionen Tonnen. „Bei der derzeitigen Menge von 800 Millionen Tonnen pro Jahr wird das Budget in sechs Jahren aufgezehrt sein“, lautet die Prognose des Energiebeauftragten Reinhard Wirths. Durch entschiedenes Handeln in den nächsten fünf bis sechs Jahren könne Zeit gewonnen werden, ergänzt er. su

Seit 1990 reduziert die Stadt Viernheim in ihren Gebäuden und Anlagen die CO2-Emissionen. 2014 waren diese auf 63 Prozent gesunken. Die Minderung beträgt laut dem aktuellen Bericht 47 Prozent, also ein Minus von 53 Prozent an CO2-Emissionen. „Damit hat die Stadt Viernheim bei den eigenen Liegenschaften und Anlagen schon einen bedeutenden Abschnitt auf dem Weg zur Klimaneutralität zurückgelegt“, meint der Energiebeauftragte Reinhard Wirths.

In den ersten städtischen Bestandsobjekten ist sogar eine 85-prozentige Emissionsminderung erreicht: bei der Rudolf-Harbig-Halle und zwei Wohnblöcken in der Peter-Minnig-Straße. In weiteren Objekten wie dem Bürgerhaus, der Waldsporthalle und der Kita Kapellenberg konnten die Kohlendioxid-Emissionen um rund 70 Prozent reduziert werden, durch eine Kombination von energetischer Gebäudesanierung und der Nutzung erneuerbarer Energien.

AdUnit urban-intext2

Strom über Photovoltaik-Anlagen

Für jedes Objekt sind dabei spezifische Lösungen gefunden worden: Neubauten im städtischen Gebäudebestand wie die klimaneutrale Kita Entdeckerland dürften keine zusätzlichen CO2-Emissionen mehr verursachen. Aktuell werden zwölf Prozent des städtischen Wärmebedarfs regenerativ gedeckt. Dank der Wärmepumpentechnologie schafft es das Polizeigebäude in der Kettelerstraße auf 20 Prozent. Die Wärmeversorgung der Feuerwehr, der Wohnblöcke in der Peter-Minnig-Straße und der Kindertagesstätte Entdeckerland erfolgt durch Holzpelletheizungen zu 100 Prozent regenerativ.

Sehr viel weiter vorangeschritten ist die Nutzung regenerativer Energien bei der Stromversorgung über Photovoltaik-Anlagen. Auf den Dächern der TSV-Halle, der Rudolf-Harbig-Halle, des Polizeigebäudes und des Kindergartens Entdeckerland werden schon 37 Prozent – also 321 000 Kilowattstunden – des Strombedarfs von städtischen Einrichtungen gewonnen.

AdUnit urban-intext3

Straßenbeleuchtung umstellen

Philipp Granzow und Reinhard Wirths vom Brundtlandbüro, das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt sowie die Energieteams in den Gebäuden haben schon ein neues Ziel vor Augen: eine Reduzierung von 85 Prozent. „53 Prozent reichen nicht aus, um die Anforderungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen“ erklärt Granzow. Daher gelte es, den Weg zu einem klimaneutralen Gebäude- und Anlagenbestand weiter voranzuschreiten. So soll die gesamte Straßenbeleuchtung bis 2023 auf LED-Technik umgerüstet werden. Dadurch könnte der Stromverbrauch auf 35 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 gesenkt werden.

AdUnit urban-intext4

Eine weitere Maßnahme stelle die Rathaussanierung dar. Das Rathaus habe kaum Wärmeschutz und eine Einscheibenverglasung, sei damit ein Musterbeispiel für hohen Energieverbrauch – rund eine Million Kilowattstunden Jahreswärmeverbrauch werden hier notiert. Für die Sanierung wurde ein Energiestandard entwickelt, durch den die CO2-Emissionen im städtischen Gebäude- und Anlagenbestand um weitere fünf Prozent gesenkt werden sollen. Zu guter Letzt soll der Gebäudebestand der Stadt schrittweise auf regenerative Wärmeversorgung umgestellt werden. Hier wird das Gebäudeensemble Rudolf-Harbig-Halle/TSV-Halle der nächste Schritt sein.