Rathaus Viernheim: Weg für Abriss und Neubau frei

Viernheim. Die Kommunalpolitik in Viernheim hat am Donnerstagabend den Weg für den Neubau eines Rathauses bei den Stadtwerken und den Abriss des Altbaus in der Innenstadt frei gemacht - zumindest was die parlamentarische Beschlusslage betrifft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Anträge von CDU, SPD und FDP beschlossen die Stadtverordneten ihren Beschluss von 2017, der die Sanierung des Altbaus vorsah, ruhen zu lassen und die Empfehlung von Bürgermeister Matthias Baaß weiter zu verfolgen. Diese sieht den Neubau bei den Stadtwerken und durch die Stadtwerke sowie den Abriss des Altbaus vor. Zur Nutzung des dann freien Geländes am Apostelplatz soll es einen Ideen- beziehungsweise einen Investorenwettbewerb geben.

Die letzte Kostenfortschreibung für eine Sanierung des teils maroden Altbaus hatte sich auf gut 23 Millionen Euro belaufen. Der Neubau durch die Stadtwerke würde 17 Millionen Euro kosten. Die Stadt würde das Gebäude für knapp 700.000 Euro von den Stadtwerken mieten.