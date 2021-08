Rathaus Viernheim: Gutperle setzt Politikern Frist

Viernheim. Vor wenigen Tagen hat Unternehmer Werner Gutperle Stadt und Politik vorgeschlagen, in Viernheim zum Festpreis von 17 Millionen Euro ein neues Rathaus zu bauen (wir berichteten). Nun verleiht er dieser Idee noch etwas Nachdruck: In einem zweiten Brief an die Stadtverordneten und die Verwaltung setzt er den handelnden Personen eine Frist. Spätestens zum Jahreswechsel erwarte er eine Entscheidung in der Frage, sonst könne er das Angebot nicht aufrechterhalten.

Bürgermeister Matthias Baaß erteilt einer solchen Forderung allerdings sogleich eine Absage: „Es ist ausgeschlossen, dass die Stadtverordneten dem so einfach nähertreten können.“ Als Gründe nennt der Verwaltungschef den bestehenden Parlamentsbeschluss für die Sanierung am Standort sowie - im Falle einer revidierten Entscheidung - die erforderliche Ausschreibung.

Beschluss pro Sanierung

„Sofern die Stadtverordneten nun einen Neubau wollen - bislang ist gänzlich anderes beschlossen - muss die Stadt für alle Interessenten am Markt offen sein“, erklärt Baaß auf Anfrage dieser Redaktion. Ein Vertrag mit dem Unternehmen Gutperle ohne vorherige Ausschreibung sei ausgeschlossen - „ganz gleich, ob die Stadt Viernheim selbst baut oder anmietet“. Das Einhalten von Recht und Gesetz werde ganz automatisch dazu führen, dass die von Gutperle genannte Frist nicht eingehalten werden könne.

Offensichtlich hatte die Gutperle Grundbesitz GmbH mehr positive Rückmeldungen auf ihren ersten Brief vonseiten der Kommunalpolitik erwartet: „Wie ich feststelle, tun sich einige Stadtverordnete wegen einer schnellen Regulierung mit dem Neubau eines modernen Rathauses sehr schwer“, lautet der Eingangssatz des jetzigen Schreibens, das erneut neben dem Senior-Chef Werner Gutperle auch dessen Sohn René und Michael Tekath unterschrieben haben. Nach Einschätzung der Unternehmensspitze plädierten die meisten Politiker „momentan für eine Ausschreibung des Neubaus. Die Ausschreibung bringt aber nicht viel, wenn nicht ein Ersatzbüro für die Neubauzeit vorhanden und mit ausgeschrieben wird.“

Gutperle hatte angeboten, für die genannten 17 Millionen Euro nicht nur den Abriss und den Neubau von 4000 Quadratmetern Bürofläche zu übernehmen, sondern auch die Unterbringung der städtischen Mitarbeiter während der Bauzeit. 2000 Quadratmeter an Büroflächen stünden dafür zur Verfügung. Als Vorbild für ein mögliches neues Rathaus nennt Gutperle das Telekom-Callcenter, das die Firma in Ludwigshafen errichtet hat.

„Um Irritationen zu vermeiden, möchten wir klarstellen, dass die Grundrisspläne jederzeit kurzfristig individuell gestaltet werden können“, betont der Investor. „Auch wird es keine Probleme geben, den Ratssaal zu integrieren.“ Die SPD-Fraktion hatte im Gespräch mit dieser Redaktion kritisiert, dass ein solcher Veranstaltungssaal in den Plänen fehle. Sollte bis zum 31. Dezember keine positive Entscheidung der Stadt Viernheim vorliegen, schreibt Gutperle abschließend, müsse die Firma die bisher frei gehaltenen Büroräume anderweitig vermieten. „Damit wäre unser Angebot ab diesem Zeitpunkt gegenstandslos.“

Bürgermeister Baaß thematisiert den Vorschlag Gutperles und die genannte Frist in einem aktuellen Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden des Stadtparlaments. Darin weist er auf die existierende politische Entscheidung zugunsten einer Sanierung des Bestandsgebäudes hin. Im Falle eines Abrisses und Neubaus an dieser Stelle bedürfe es „eines grundlegend neuen Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung“, betont Baaß. Sollten die Kommunalpolitiker einen Neubau in Erwägung ziehen, „wäre in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob das neue Gebäude an der gleichen Stelle oder an einer anderen Stelle des städtischen Grundstücks entstehen soll“. Zu klären sei dann auch, ob die Stadt Viernheim als Bauherr oder Mieter auftreten solle.

Bebauungsplan gibt Rahmen vor

Baaß weist zudem auf den für den innerstädtischen Bereich bestehenden Bebauungsplan hin. Möglicherweise müsse dieser an das jeweilige Projekt angepasst werden. Wegen der Größe des Vorhabens sei die Stadt gezwungen, die Arbeiten europaweit auszuschreiben, teilt er den Stadtverordneten mit. Maßgebend dafür seien das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz, die Vergabeordnung, die städtische Dienstanweisung und das Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen. Dieses Vorgehen sei auch erforderlich für den Fall, dass einem privaten Unternehmen ein städtisches Gelände zur Bebauung überlassen werde. Daraus ergibt sich laut Baaß, „dass eine Klärung des Sachverhalts innerhalb von wenigen Monaten bis zum Jahresende ausgeschlossen ist“. Die zu erwartenden Debatten vor einer Entscheidung habe er dabei noch nicht einmal einbezogen.

Die politischen Fraktionen hatten die eigentlich schon entschiedene Rathaus-Frage in den vergangenen Monaten nochmals aufgeworfen. Selbst CDU, UBV und FDP, die das Sanierungsprojekt angestoßen hatten, nahmen nach und nach davon Abstand. Verantwortlich war vor allem eine neue Kostenschätzung. Noch vor vier Jahren kalkulierte die Stadt mit 13 Millionen Euro für den Umbau am Standort, zuletzt standen 25,5 Millionen im Raum.