Rathaus Viernheim: Bürgermeister schlägt Neubau vor

Viernheim. Bürgermeister Matthias Baaß schlägt den politischen Entscheidern den Neubau des Viernheimer Rathauses vor. Den Plan hat er am Donnerstagmittag bei einer Pressekonferenz erläutert. Er sieht den Neubau neben den Stadtwerken vor, das betreffende Grundstück gehört den Stadtwerken. Die Baukosten für die 4300 Quadratmeter sind mit 17 Millionen Euro beziffert. Die Stadt könnte das Gebäude von den Stadtwerken mieten; die Jahresmiete betrüge etwa 680.000 Euro. Das stark frequentierte Bürgerbüro soll in der Innenstadt bleiben, hierzu ist die Anmietung der ehemaligen Commerzbank-Räume gleich neben dem alten Rathaus angedacht. Als Ratssaal soll nach einigen Erneuerungsarbeiten das Bürgerhaus dienen. Zudem könnten auch andere Bereiche der Verwaltung dezentral in der Innenstadt untergebracht werden. Das alte Rathaus soll abgerissen und das Grundstück zur attraktiven Weiterentwicklung der City genutzt werden.

Nach Baaß' Zeitplan könnte die Maßnahme bis Jahresbeginn 2025 vollzogen sein. Erstens refinanziere sich ab diesem Zeitpunkt die Investition von 18 Millionen Euro für den neuen Wassersammler. Zweitens seien alle Akten und Vorgänge der Stadtverwaltung bis dahin vollständig digitalisiert, dezentrales Arbeiten also von jedem Standort möglich.

Den Mehrheitsbeschluss von CDU, UBV und FDP in der Stadtverordnetenversammlung, das alte Rathaus zu sanieren, war zuletzt wieder in Frage gestellt worden - es war eine Kostenkalkulation von rund 23 Millionen Euro für die Sanierung vorgelegt worden.

Die Fraktionsvorsitzenden sind laut Bürgermeister bereits über den Entwurf informiert. Die Information und Erörterung des Vorschlags könne im November in den politischen Fachausschüssen beginnen.

