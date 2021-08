Rathaus-Frage völlig offen

Viernheim. Noch vor vier Jahren sollte die Sanierung des Rathauses in der Innenstadt 13 Millionen Euro kosten, eine aktuelle Schätzung geht von 25,5 Millionen aus. Diese Kostenexplosion zwingt die Fraktionen zum Nachdenken. Nach und nach nehmen sie Abstand vom bereits beschlossenen Umbau am Standort. Das wurde bereits im Wahlkampf und vor allem in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung (wir berichteten) deutlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für zusätzlichen Gesprächsstoff in der Frage sorgt nun ein Vorschlag des Viernheimer Unternehmers Werner Gutperle. In einem Brief bietet er Stadt und Politik an, ein neues Rathaus in der City zu bauen – zum Festpreis von 17 Millionen Euro. In dem Betrag enthalten sind laut dem Schreiben der Abriss, ein Neubau mit 4000 Quadratmetern Bürofläche sowie die Unterbringung der Verwaltungsmitarbeiter während der Bauphase. Räume mit insgesamt 2000 Quadratmetern stünden dafür zur Verfügung. Als Vorbild für das Bauprojekt nennt die Gutperle Grundbesitz GmbH das Telekom-Callcenter, das die Viernheimer Firma in Ludwigshafen errichtet hat. Das Gebäude entspreche „ungefähr dem angebrachten Qualitätsstandard“, so Gutperle.

CDU-Fraktionsvorsitzender Jörg Scheidel bezeichnet es als „prinzipiell gut“, wenn sich ein Investor bereit zeige, das Rathaus-Projekt zu übernehmen. Die genannten Zahlen seien „nicht schlecht“. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Stadt nicht die Befugnis hat, das Unternehmen mit der Baumaßnahme zu beauftragen. „Wir sind an Vergaberichtlinien gebunden und müssen das öffentlich ausschreiben“, sagt Scheidel. Auch hält der Christdemokrat das recht knapp gefasste Angebot Gutperles für unvollständig. So sei noch unklar, was etwa mit Townhall und Pavillons auf dem Apostelplatz geschehe.

CDU offen für neue Varianten

Grundsätzlich sei die CDU – die gemeinsam mit UBV und FDP das Sanierungsmodell auf den Weg gebracht hatte – offen für neue Varianten, erklärt Scheidel. Er selbst plädiere für eine Lösung in der Innenstadt, um das Verwaltungsgebäude als „Publikumsmagnet“ zu erhalten. „Das Hauptproblem ist aber immer noch, wie wir die Finanzierung hinbekommen“, fügt Scheidel hinzu. Die Verwaltung habe bislang keinen Weg aufgezeigt, wie das Vorhaben – ob Sanierung oder Neubau – bezahlt werden könne.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als niederschmetternd bezeichnet die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alicia Hanf die jüngste Kostenschätzung zur Sanierung. Positiv sei hingegen, dass die „Bauhelm-Fraktionen“ – gemeint sind CDU, UBV und FDP – „nach und nach das sinkende Schiff verlassen“. Damit sei „der Weg für eine bessere Lösung offen“. Wie diese aussehen könnte, will Hanf noch nicht sagen. Vonseiten der SPD gebe es keine Präferenz, es müsse aber eine „machbare Lösung“ her. Die Sozialdemokratin geht davon aus, dass Bürgermeister Matthias Baaß dem Stadtparlament im Herbst einen Vorschlag unterbreiten wird. Den Brief von Gutperle Grundbesitz habe ihre Fraktion zur Kenntnis genommen. Ihr fehle darin aber ein „repräsentativer Ratssaal“.

Die Grünen haben sich schon im Wahlkampf für eine Neukonzeption ausgesprochen, betont deren Fraktionssprecher Thomas Klauder. „Eine Renovierung wollen wir auf gar keinen Fall.“ Klauder schwebt beispielsweise der Bau eines technischen Rathauses vor, verbunden mit einer Umgestaltung des innerstädtischen Bereichs. Dort könne ein Bürgerzentrum mit variablen Tagungsräumen und Wohnangeboten entstehen, so der Grünen-Politiker. Es sei „gut, dass ein Unternehmer die Politik zum Nachdenken bringt oder gar zum Handeln veranlasst“, sagt Klauder. Gleichwohl hält er es für möglich, dass eine andere Firma oder die Stadt das Projekt zu günstigeren Konditionen umsetzen kann.

Aus ökologischen Gründen, so Fraktionschef Walter Benz, hat die UBV bis vor Kurzem am Sanierungsmodell festgehalten. In diesem Fall werde am wenigsten CO2 ausgestoßen, ist er sich sicher. Die zuletzt genannten Summen – Benz geht sogar von bis zu 30 Millionen Euro für die Sanierung aus – seien aber schlicht und ergreifend nicht zu stemmen. Deshalb hat die Wählervereinigung das Angebot Gutperles ausdrücklich gewürdigt. Die UBV habe sich immer dafür ausgesprochen, nach möglichen Investoren zu suchen, betont Benz. Allerdings sei die Stadt nie zu Ergebnissen gekommen. Dabei seien die Rahmenbedingungen ideal, sagt der UBV-Vertreter: „Geld ist ohne Ende auf dem Markt.“

FDP begrüßt private Initiativen

Der FDP-Stadtverordnete Tobias Gieding begrüßt es, wenn sich private Investoren bereit zeigen, mit der Stadt zusammenzuarbeiten. Im Fall der Firma Gutperle fehle ihm allerdings noch „einiges an Konkretisierung“. So sei zu klären, ob mit dem Angebot etwa ein „Mietmodell“ gemeint sei. Als Alternative zum Neubau am Standort kann sich der Liberale auch ein außerhalb gelegenes technisches Rathaus und ein Bürgerbüro in der Innenstadt vorstellen. Die Fraktionen müssten sich nun zusammensetzen und überlegen, in welche Richtung es gehen solle. Denn eines sei klar, so Gieding: „Die Kosten sind aus dem Ruder gelaufen, das derzeitige Konzept wird die Stadt überfordern.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3