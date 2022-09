Der Viernheimer CDU-Politiker Randoald Reinhardt ist in der Staatskanzlei in Wiesbaden mit dem Hessischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Damit wurde seine jahrzehntelange politische Arbeit in Viernheim gewürdigt. Kultusminister Alexander Lorz überreichte den Orden, den das Land für ehrenamtliches Wirken über mehrere Jahre in der Kommunalpolitik verleiht.

„Herr Reinhardt hat sich

...