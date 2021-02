Viernheim. „Sozial, nachhaltig, vielfältig“: So lautet das Motto, mit dem die Viernheimer SPD in die heiße Phase des Wahlkampfs geht. Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 14. März, entscheiden die Viernheimer über die künftige Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung. Auf ihre Ziele, beispielsweise die Barrierefreiheit, macht die Partei auf Plakaten aufmerksam. Zum Auftakt präsentierten die Kandidatinnen Alicia Hanf und Jenny Dieter ein Wahlplakat an der OEG-Haltestelle Walter-Gropius-Allee. Dort falle Menschen mit Handicap das Ein- und Aussteigen besonders schwer, teilten sie mit.

„Ich habe das Beteiligungsforum Handicap vor einigen Jahren mit auf den Weg gebracht und weiß, wo die Probleme liegen“, sagte die die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alicia Hanf bei einem Pressetermin, an dem auch Parteisprecher Sven Lubkowski teilnahm. „Weil die Gesellschaft heute sehr vielfältig ist und sich aus Menschen mit verschiedensten Mobilitätsbedürfnissen zusammensetzt, ist hier der richtige Ort, an dem wir unsere Forderungen nach einem barrierefreien Aus- und Umbau von Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs verdeutlichen können“, fügte die Sonderpädagogin hinzu. „Wie an vielen anderen Haltestellen fehlt hier die elektronische Anzeige, der Einstieg ist nicht ebenerdig möglich, die Rampe ist für Rollstuhlfahrer sehr steil, nachts fehlt eine ausreichende Beleuchtung, und es gibt auch keinen Abstellplatz für Fahrräder“, listete die stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins, Jenny Dieter, gleich mehrere Mängel auf. Für Sehbehinderte und Blinde fehle sogar jegliche Hilfe.

Das bedeutet nach Auffassung der Viernheimer Sozialdemokraten, dass Personen mit Behinderungen nur an zwei der fünf Haltestellen – nämlich am OEG-Bahnhof und am Rhein-Neckar-Zentrum – ohne Hilfe und Aufwand ein- und aussteigen können. „In Viernheim gibt es also viel Nachholbedarf, auch bei den Haltestellen des Stadtbusses. Die SPD möchte sich künftig dafür einsetzen, dass zwischen der Stadt und dem Verkehrsverbund Gespräche stattfinden und dabei Lösungen für diese Barrieren gefunden werden“, beschreibt Alicia Hanf ein politisches Ziel ihrer Partei.

Räume mit Hörhilfen ausstatten

Barrierefreiheit streben die Sozialdemokraten aber auch im Viernheimer Stadtgebiet an, beispielsweise bei großen Veranstaltungen wie dem Stadtfest. Außerdem sollen kommunale Veranstaltungsräume mit Höranlagen für Menschen mit Hörbehinderung ausgestattet werden und die Mitglieder des Beteiligungsforums Handicap als „Experten in eigener Sache“ bei anderen Entscheidungen einbezogen werden. JR