Räder fit für den Herbst machen

Viernheim. Im Rahmen des ersten Viernheimer Klimathons findet in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) am Samstag, 16. Oktober, um 14 Uhr eine Fahrradwerkstatt unter dem Motto „Fahrrad fit im Herbst“ statt. Unter der Leitung von Helmut Träger sowie der Jugendfahrradwerkstatt und weiteren Helfern gibt es hilfreiche Informationen für kleinere Fahrradreparaturen sowie Tipps und Tricks für das sichere Radfahren in der dunklen Jahreszeit.

Der Workshop wird im Treff im Bahnhof in der Friedrich-Ebert-Straße 8a. Die Teilnahme ist für Alle kostenlos, jedoch wird um vorherige Anmeldung bis Freitag, 14. Oktober beim Brundtlandbüro gebeten. Möglich ist dies telefonisch unter 06204 /98 83 92 oder per E-Mail an RSchaerling@viernheim.de. Die Teilnehmer sollten das eigene Fahrrad und Luftpumpen mitbringen. Demoräder sind vor Ort vorhanden.

Mit App Punkte sammeln

Helmut Träger (r.) und sein Team bieten einen Fahrrad-Workshop an. © Stadt

Noch bis zum 22. November findet der erste Viernheimer Klimathon statt. Über die kostenfreie App „Klimakompass“ des Münchner Unternehmens worldwatchers absolvieren Teilnehmende innerhalb des Aktionszeitraums von sechs Wochen verschiedene Aufgaben aus den sechs Lebensbereichen Wohnen, Ernährung, Mobilität, digitales Leben, Konsum sowie Freizeit und Urlaub, sammeln Klimapunkte. Die Klimaschutzaktion soll zu einer Bewusstseinsbildung beitragen und aufzeigen, wie einfach und konkret sich Klimaschutz in den persönlichen Alltag jeder einzelnen Person integrieren lässt.

Zur Unterstützung der Aktion gibt es neben den klassischen, von der App voreingestellten Aufgabe auch speziell auf Viernheim ausgelegte Aktionen aus den sechs verschiedenen Lebensbereichen. red

Info: Weitere Informationen auf www.viernheim.de/klimathon