Viernheim. „Ich will später mal nicht sagen, dass ich selbst nichts getan habe“, sagt Jessica Kruhmann und formuliert damit ihre Motivation, sich politisch zu engagieren: „Mir ist es wichtig, sich auch für die Dinge einzusetzen, die einem wichtig sind.“ Die 26-Jährige kandidiert am 14. März zum ersten Mal für die Stadtverordnetenversammlung – und hat es als Neuling gleich auf Listenplatz eins der Partei Bündnis 90/Die Grünen geschafft.

„Das hat sich irgendwie so ergeben“, sagt die angehende Lehrerin, als sie in einer Pause des Distanzunterrichts das Telefoninterview mit dieser Redaktion führt. Politisch engagiert war Jessica Kruhmann schon während des Studiums in Gießen. „An der Uni hat man in der Studentischen Selbstverwaltung etwa mitbestimmt, wie eine Professur besetzt wird“, erklärt sie.

Dieses Engagement wollte sie intensivieren und trat 2017 der Grünen Jugend bei. „Die Grünen sind nicht mehr die Partei, die nur für Umwelt- und Naturschutz steht, sondern auch offen ist für andere Themen wie die Ehe für alle“, sagt die 26-Jährige, die mit einer Frau verheiratet ist. Eines ihrer Vorbilder ist die junge Grünen-Politikerin Ricarda Lang: „Ich finde beeindruckend, wie sie sich einsetzt und wie sie wegsteckt, was ihr entgegen schlägt.“

Von Gießen zurück in Viernheim organisierte Kruhmann 2019 die erste „Fridays for future“-Demonstration auf dem Apostelplatz mit. „Das war meine Einstiegsaktion in Viernheim“, erinnert sie sich. Nicht einmal zwei Jahre später zieht sie als Spitzenkandidatin in die Kommunalwahl, und Jessica Kruhmann ist nicht das einzige neue Gesicht auf der Liste.

„Die Grünen hatten auch in Viernheim in den vergangenen Monaten viel Zuwachs, ähnlich wie bei der Bundespartei“, erklärt sie. Einen weiteren Aufschwung habe die Kandidatur von Thomas Klauder für das Bürgermeisteramt gegeben. „Da haben sich noch mal viele angeschlossen, weil sie gemerkt haben, dass wir mehr sind als die Ökopartei.“

Die Schwerpunkte des Wahlprogramms liegen auch weiterhin bei einer ökologischen Politik, da bleiben sich die Grünen treu. Man könne aber nachhaltige Aspekte und neue Ziele verbinden. „Wenn ein neues Stadtquartier wie Nordwest II entsteht, muss man nicht nur auf hohe Energieeffizienz achten, sondern auch bezahlbareren Wohnraum und alternative Wohnformen schaffen“, betont die 26-Jährige und setzt auf eine ökologische Stadtentwicklung. Beim Thema nachhaltige Mobilität wolle man vor allem Fußgänger und Radfahrer im Blick haben. „Überdachte Stellplätze für Fahrräder oder Ladestationen für E-Bikes oder Leihfahrräder, auch Lastenfahrrad für Einkäufe“, zählt Kruhmann die Möglichkeiten auf. Auch das Radwegenetz steht auf dem Prüfstand. „Das ist innerhalb Viernheims nicht geschlossen. An manchen Stellen hören die Radwege einfach auf, und man muss auf die Fahrbahn“, hat die Studienreferendarin festgestellt.

Befragung zum Rathaus

Die Grünen wollen außerdem das Thema Rathaus noch einmal auf dem Tisch haben. „Die Bürger sind außen vor gelassen worden. Obwohl die Stadtverordnetenversammlung für eine Bürgerbefragung gestimmt hatte, wurde die nie durchgeführt und stattdessen die Sanierung vorangetrieben“, kritisiert Kruhmann.

Diese Ziele zu vermitteln und die Wähler zu überzeugen, ist nicht einfach, das weiß auch Jessica Kruhmann. „Dieser Wahlkampf ist anders als sonst. Aber wir versuchen auch die Menschen zu erreichen, die weder im Internet unterwegs sind noch regelmäßig Zeitung lesen.“ Ein festes Ziel für den 14. März haben sich die Grünen nicht gesetzt. Jessica Kruhmann stapelt tief: „Das Ergebnis der letzten Kommunalwahl verbessern und mehr Sitze in der Stadtverordnetenversammlung holen.“