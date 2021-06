Radweg bis nach Muckensturm

Viernheim. Viernheim und Heddesheim arbeiten erneut zusammen. Nachdem vor einigen Wochen im Viernheimer Wald mehrere von der Nachbarkommune spendierte Jungbäume gepflanzt wurden, geht es jetzt um den Radweg entlang der Landesstraße 3111, der ausgebaut und bis zum Kreisel bei Muckensturm verlängert wird. Die Bürgermeister Matthias Baaß (Viernheim) und Michael Kessler (Heddesheim) erläuterten vor Ort die länderübergreifende Maßnahme.

Zur Verbesserung der Sicherheit wird entlang der Landesstraße 3111 der bestehende Geh- und Radweg von der Autobahnbrücke bis hin zum Kreisverkehr bei Muckensturm verbreitert und verlängert werden. Bisher endet der noch schmale Weg an der Einfahrt zur Ziegelhütte. „Wenn Hessen schon den Radweg in seinem Bereich verlängert, dann macht es natürlich Sinn, dass Baden-Württemberg ab der Landesgrenze weitermacht. Sonst würde der Weg ja im Nirgendwo enden“, freut sich Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler über die Entscheidung des Rhein-Neckar-Kreises, das Projekt mitzutragen.

Weitere Maßnahmen des Viernheimer Radwegekonzepts Am Forstweg Viernheim-Lampertheim, im Volksmund „Panzerstraße“ genannt, wurde federführend vom Forstamt Lampertheim mit finanzieller Unterstützung der Stadt Viernheim der Belag ausgebessert. Der Bau eines neuen Radwegs entlang der L3111 Richtung Hüttenfeld steht an. Es handelt sich um eine Maßnahme von Hessen Mobil. Der Baubeginn ist im Herbst 2021 vorgesehen, die Fertigstellung 2022/2023 möglich. Die Strecke verläuft westlich der Landesstraße und endet an der ersten Einfahrt nach Hüttenfeld. Die Hofmannstraße soll zur Fahrradstraße umgewidmet werden. Ein Förderantrag wurde beim Land Hessen eingereicht. Die Umsetzung soll gleich nach Erhalt des Förderbescheids erfolgen. Der Abschluss ist noch in diesem Jahr vorgesehen. Landesfördermittel wurden auch für die Planungsleistungen der Radkomfortverbindung Mannheim – Viernheim – Weinheim beantragt. Man hofft auf einen positiven Bescheid im Sommer 2021, die Vergabe der Planungsleistungen erfolgt dann im vierten Quartal. Die Öffentlichkeit soll frühzeitig an der Planung beteiligt werden. JR

Im Auftrag des Baulastträgers Hessen Mobil hat die Stadt Viernheim jetzt ein Ingenieurbüro mit den Detailplanungen beauftragt. Die Kosten in Höhe von 46 000 Euro trägt Hessen Mobil, das für die Landesstraßen zuständig ist.

Der bestehende Radweg ist rund 330 Meter lang und soll so gut wie möglich verbreitert werden. Dazu kommen noch 780 Meter in der Verlängerung bis zur Landesgrenze auf Höhe der Baumschule Christophel. Auf baden-württembergischem Gebiet kommen dann noch etwa 400 Meter dazu. Danach kann nach Heddesheim abgebogen oder über bestehende Wirtschaftswege weiter an die Bergstraße geradelt werden.

In Viernheim ist Carsten Miller vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung verantwortlich, der auch die Zusammenarbeit mit dem Nachbarkreis koordiniert. „Es sind viele Behörden und Ämter einzubinden, was die Sache nicht einfach macht. An manchen Stellen geht es auch um die Eigentumsfrage. Die Bereitschaft ist aber auf allen Seiten groß“, so der Verkehrsplaner. Mit dem Baubeginn wird aber erst 2024 gerechnet.

Der Bestandsweg jenseits der Autobahn 659 ist für einen Begegnungsverkehr zu schmal, soll deshalb verbreitert werden, soweit es die Gegebenheiten zulassen. An den beiden Brückenbauwerken ist das wegen der Geländer und den Leitplanken allerdings nicht möglich. Der Neubau soll zwischen 2,5 und drei Metern breit sein und im südlichen Bereich der Landesstraße geführt werden. Straße und Radweg werden durch einen schmalen Grünstreifen getrennt.

Sicherheit verbessert

Für Matthias Baaß ist die Maßnahme ein weiterer Baustein des Radverkehrskonzepts in Viernheim. „Sowohl der Neubau als auch die Verbreiterung des Radwegs sind Bestandteil des im vergangenen Jahr beschlossenen Konzepts. Der aktuelle Zustand birgt für Radfahrer von und zur Bergstraße oder nach Heddesheim große Gefahren, denn dieser Teil der Landesstraße wird doch stark vom Autoverkehr als Autobahnzubringer genutzt.“

Auch andere Wege zwischen Viernheim und Heddesheim sollen in Zukunft noch attraktiver für Radfahrer werden. So saniert die Gemeinde Heddesheim den Abschnitt zwischen Golfplatz und Neuzenlache sowie den Weg ab der Kreisstraße nach Straßenheim und zur Gemarkungsgrenze Viernheim bei der Deponie Markert, wie Bürgermeister Kessler erläuterte.