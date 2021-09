Radtour führt durch vielfältige Landschaft

Viernheim. An einer 55 Kilometer langen Radtour des Skiclubs mit Günther Adler nach Worms nahmen 19 Mitglieder teil. Nach dem Start am Skistadl fuhr die Gruppe auf dem Weg zum Wasserwerk und Karlstern den Alten Frankfurter Weg durch die blühende Heide bis zu einem mächtigen Gedenkstein, der bei einer kurzen Rast bestaunt wurde.

Die Aufschrift auf dem Granitblock erinnert an den katastrophalen Brand, bei dem im Juli 1976 insgesamt 94 Hektar südhessisches Waldgebiet vernichtet wurden. An der Brandbekämpfung waren damals mehr als 1000 Feuerwehrleute, Soldaten und andere Helfer beteiligt. Die Brandfläche wurde im Frühjahr 1977 wieder aufgeforstet.

Nach diesen Eindrücken wurde die Radstrecke besonders interessant. Vorbei an Blumenau und entlang an einer Schrebergartenanlage kamen die Viernheimer Radsportler nach Lampertheim zum Jachthafen und zum Rheindamm. Auf der Nibelungenbrücke genossen sie den Blick zum Wormser Dom. Empfangen wurden die Sportler in der Nibelungenstadt vom Hagendenkmal am Rheinufer.

Das sonnige Wetter lud zu einer Mittagsrast in einem Biergarten ein. Für die Rückfahrt wählte die Gruppe den Weg über Rosengarten nach Lampertheim – zum Eisessen –, am Wald entlang und an Neuschloß vorbei in Richtung Hüttenfeld. Auf den letzten Kilometern kamen die Radfahrer an der Stelle vorbei, wo das ehemalige Jägerhaus stand.

Beim Abschied in Viernheim dankten die Teilnehmer Günther Adler für diese abwechslungsreiche Radtour. H.T.