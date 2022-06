Radtour des Ski-Clubs

Viernheim. Auf einer Radtour über 54 Kilometer im Ried kamen die Teilnehmer des Ski-Clubs zu interessanten Zielen. In Bürstadt gab es eine originelle Markthalle zu besichtigen, und zwischen Lorsch und Hüttenfeld wurde eine Rast am Bruchhäusel eingelegt. Dies hatten Hirten 1851 auf Mauerresten des Frauenklosters Hagen errichtet. Der sanierte Rundbau hat keine Türen und steht ganzjährig offen. Ein Metallgitter schützt die Gedenktafel zur „Erinnerung an das Kloster Hagen“, das vermutlich Mitte des 12. Jahrhunderts als drittes Kloster in Lorsch gegründet wurde. H.T. (Bild: Jäger )

