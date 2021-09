Radfahrer verletzt

Viernheim. . Ein 40 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 7.50 Uhr, im Kreuzungsbereich der Kreuzstraße leicht verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf dem Radfahrstreifen der Kreuzstraße in Richtung der Straße Am Königsacker unterwegs. Die Fahrerin eines weißen Opel, eine 61-jährige Frau aus Heppenheim, befuhr die Kreuzstraße in die gleiche Richtung und bog nach rechts in die Saarlandstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Wagen und dem Radfahrer. Der Rettungsdienst war im Einsatz. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf zirka 2500 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an. red

