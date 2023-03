Radfahrer starten in die Saison

Viernheim. In ihre neuen Radtrikots anlässlich des 30-jährigen Bestehens gekleidet, starteten die Mitglieder der größten Radsportgruppe Viernheims, „Heißer Sattel“, in die Radsaison 2023. Bei trockenem Wetter konnten die Teilnehmer ihre erste offizielle Ausfahrt starten, um im Anschluss den Nachmittag bei einem ihrer Mitglieder bei Kaffee und Kuchen in geselliger Runde zu verbringen. Dies ist eine liebgewonnene Tradition bei den sonntäglichen Ausfahrten. Gastfahrer und sportlich ambitionierte Rennradfahrer sind jederzeit willkommen. Die Ausfahrten finden zweimal die Woche statt, jeweils mittwochs um 18 Uhr mit Treffpunkt in der August-Bebel-Straße vor der Albertus-Magnus-Schule, und samstags ist um 14 Uhr Treffpunkt vor dem Kapellchen in der Weinheimer Straße. red

