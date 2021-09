Radfahrer erleben große Werke

Viernheim. . Die Kirchenorgel ist 2021 das Instrument des Jahres. Ein besonders klangschönes Exemplar der Firma Noeske hat die Viernheimer Auferstehungskirche zu bieten. An den drei kommenden Sonntagen ist es im Rahmen der Viernheimer Orgeltage zu hören. Unterstützt wird die 7. Konzertreihe dieser Art erneut vom Förderverein Evangelische Kirchenmusik Viernheim.

Zum Auftakt am 12. September gibt es eine Neuauflage von „Orgel & Bike“. Um 15 Uhr präsentiert Kantor Martin Stein unter dem Motto „Bach & family“ in der Auferstehungskirche Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach und Johann Sebastian Bach. Bei einer anschließenden Radtour werden zwei weitere Orgeln in der Umgebung besucht. Han Kyoung Park-Oelert lässt um 16.15 Uhr die Renschorgel in der Petruskirche in Wallstadt erklingen. „Mozart & Beatles“ inspirieren dabei zu allerhand Improvisationen. Dritte Station ist die Epiphaniaskirche in Feudenheim. Claudia Seitz nennt ihr Programm „Bach & others“, sie präsentiert Werke von Johann Sebastian Bach, Hans-André Stamm und Charles-Marie Widor.

Jazz Nuts spielen zur Begrüßung

Simon Hinrichs und Martin Stein werben für die Orgeltage. © Othmar Pietsch

Anschließend fährt die Gruppe zurück zur Auferstehungskirche, wo sie von den Jazz Nuts, dem Saxofonensemble der Viernheimer Musikschule, begrüßt wird. Der musikalische Nachmittag soll bei Brezeln und Sekt gemütlich ausklingen. Der Eintritt zu „Orgel & Bike“ ist frei, es ist eine Kollekte geplant.

Das zweite Konzert der Reihe gestaltet Propsteikantor Konja Voll aus Bensheim am Sonntag, 19. September, 19 Uhr, in der Auferstehungskirche. „Orgel pur – Allein Gott in der Höh’ sei Ehr“, so der Titel der Veranstaltung. Zu hören sind farbenfrohe Choralbearbeitungen von Sigfrid Karg-Elert, Gottfried August Homilius und Max Reger. Mit Bachs Präludium und Fuge in a-Moll kommt eines der großen, bedeutenden Werke aus der Feder des Thomaskantors zur Aufführung. Karten kosten acht Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zahlen fünf Euro.

„Orgel trifft Trompete“ heißt es am Sonntag, 26. September, 19 Uhr, wenn Marion Krall, Assistentin an der Christuskirche in Mannheim, und Falk Zimmermann, Trompeter am Mannheimer Nationaltheater, auftreten. Gespielt werden Werke von Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude, Jean Langlais und Einojuhani Rautavaara. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro für Erwachsene sowie fünf Euro für Kinder und Jugendliche. JR