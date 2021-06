Viernheim. Ein 13-Jähriger hat sich am Dienstag, gegen 8.20 Uhr, bei einem Sturz vom Fahrrad an der Hand verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Junge auf dem Bürgersteig der Janusz-Korczak-Allee in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als vermutlich die Kette seines Zweirads blockierte. Rettungssanitäter und Notarzt waren vor Ort, um den Jugendlichen medizinisch zu versorgen. Neben dem Jungen sei wohl niemand an dem Unfall beteiligt gewesen. wk

AdUnit urban-intext1