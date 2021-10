Radfahren im Herbst

Viernheim. . Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung: Dieser Satz gilt auch für Radfahrer, die im Herbst und Winter unterwegs sind. Was sie vor ihren Touren bei der Wartung berücksichtigen sollten und wie kleinere Schäden zu beheben sind, darüber informierten Helmut Träger vom ADFC und Lars Prechtl von der Jugendfahrradwerkstatt bei einem Workshop im Rahmen des Viernheimer Klimathons.

Die Resonanz auf das Angebot am Treff im Bahnhof hielt sich allerdings in Grenzen. Die wenigen Radfahrer, die den Workshop besuchten, präsentierten laut Träger nur kleinere Defekte. Bei den Anfragen sei es in der Regel um Beleuchtung und Bremsen gegangen. Darüber hinaus lernten die Teilnehmer, was bei einem platten Reifen zu tun ist. Gefragt waren dabei spezielles Werkzeug und Flickmaterial. Auch gaben die Experten den Besuchern Ratschläge zur Ausstattung: Neben dem Helm sind in der kühlen Jahreszeit eine atmungsaktive Regenjacke und Überschuhe gefragt.

Bis 22. November findet im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes 2.0 der erste Viernheimer Klimathon statt. Über die kostenfreie App „Klimakompass“ des Münchner Unternehmens Worldwatchers erledigen die Teilnehmer Aufgaben aus den Bereichen Wohnen, Ernährung, Mobilität, digitales Leben, Konsum sowie Freizeit und Urlaub. Auf diese Weise sammeln sie Klimapunkte und reduzieren ihren CO2-Fußabdruck. Einige Aktion sind speziell auf Viernheim zugeschnitten. JR