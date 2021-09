Qualitativ hochwertige Räder aus zweiter Hand

Viernheim. „Die Qualität unserer Fahrräder steigt von Jahr zu Jahr. Das liegt auch daran, dass sich die Leute viele Elektroräder zulegen und die manuellen Gefährte abgeben.“ Das sagt Hubert Bundschuh, Sprecher der Fahrradwerkstatt, stolz, während er auf die knapp 50 verbliebenen Gebrauchträder im Hof des Sozialzentrums blickt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort hat nun der letzte Radbasar des Jahres stattgefunden und erneut konnten einige Drahtesel aus zweiter oder dritter Hand verkauft werden, wie es heißt. Schon in der ersten Stunde hatte ein gutes Dutzend Räder den Besitzer gewechselt, sehr zur Freude der Hobbybastler. Das Angebot war so vielfältig wie lange nicht mehr, die Kunden hatten oft die Qual der Wahl. Von normalen Rädern für Damen und Herren über Mountainbikes, Jugend- und Kinderräder bis hin zu Tretrollern, Laufrädern, einem Einrad sowie, Kickboards und einem Kettcar reichte die Palette.

E-Bike im Angebot

Erstmals stand sogar ein gebrauchtes E-Bike zum Verkauf. Dazu gab es Fahrradkörbe und Luftpumpen. Ein Paar Inliner wurde sogar kostenlos abgegeben. Besonders begehrt waren kleinere Räder für Kinder und Jugendliche, die besonders geeignet sind, um das Radfahren zu erlernen. Nachdem die Nachfrage zuletzt eher verhalten war, herrschte diesmal deutlich mehr Betrieb.

„Wir hatten im Vorfeld ja 25 Räder an die Flutopfer im Ahrtal gespendet, die fehlen heute natürlich. Trotzdem stehen noch genügend Zweiräder zur Auswahl“, sagte Bundschuh mit Blick auf die geringere Stückzahl als üblich. Wer beim traditionellen Radbasar nicht zum Zug gekommen ist, kann sich auch direkt in der Fahrradwerkstatt nach einem Gebrauchtrad umschauen. Dort sind an jedem Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr die Hobbybastler zugange, reparieren Räder und beantworten auch gerne Fragen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2