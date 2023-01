Qi Gong für Anfänger

Viernheim. Ein neuer Anfängerkurs in Qi Gong beginnt am Dienstag, 17. Januar, bei der Viernheimer Volkshochschule. In dem Kurs lernen die Teilnehmer die drei Elemente des Qi Gong kennen. Es wird auch als Meditation in Bewegung, Heilatmen oder chinesische Gymnastik bezeichnet. Ebenso soll es helfen, Krankheiten vorzubeugen, die Selbstheilungskräfte anzuregen und medizinische Therapien unterstützen. Der Kurs (Kursnummer: 23-3.0122) findet immer dienstags von 18 bis 19 Uhr in der Mehrzweckhalle der Goetheschule statt. Die Gebühr beträgt für insgesamt 15 Kurstermine 70,00 € pro Person. Anmeldungen unter Telefon 06204/ 988-404, -405 oder -406 oder über die Homepage unter www.vhs-viernheim.de. red

