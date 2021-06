Qi Gong für Anfänger

Viernheim. Im Familienbildungswerk startet am 18. Juni ein neuer Qi-Gong-Kurs. Corona-konform findet das Angebot im Freien statt. Qi Gong ist eine Bewegungskunst aus China, die Kräfte aktivieren sowie Beweglichkeit, Koordinationsvermögen und Körperwahrnehmung verbessern soll. Die sanften Übungen sollen zudem entspannen, die Lebensenergie stärken und die Funktionen von Körper und Geist harmonisieren. So kombiniere Qi Gong „in einzigartiger Weise Bewegung, Atmung und Meditation“, heißt es vom Familienbildungswerk.

AdUnit urban-intext1

Der Kurs ist für Menschen jeden Alters – besonders für Anfänger – geeignet. Beginn ist am 18. Juni, 17.30 bis 19 Uhr, beim Familienbildungswerk, der Kurs kostet 27,50 Euro für fünf Treffen. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter 06204/929620 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. Alle Informationen sind auch auf der Homepage www.familienbildungswerk.de zu finden. su