Pure Romantik

Viernheim. Klassikliebhaber können sich in Viernheim auf insgesamt vier Konzerte freuen: Violinistin und Künstlerische Leiterin Jeanette Pitkevica präsentiert am 7. November 2021 um 17 Uhr das erste von vier Konzerten der 15. Konzertreihe in Viernheim. Die Konzertreihe findet bereits seit 2007 statt und zählt mittlerweile zu den etablierten Veranstaltungen der Region, so die Veranstalter.

Geboren wurde die Idee noch während der Studienzeit der Künstlerischen Leiterin Jeanette Pitkevica. Nach ersten Gesprächen mit der Stadt stand der Entschluss, eine erste Konzertreihe umzusetzen, schnell fest. Die Kammerkonzerte mit kleiner und großer Besetzung erfreuen sich seither großer Beliebtheit – die Künstler stammen meist aus der Region.

Start mit Klaviertrio

Zusammengestellt werden die musikalischen Schätze von Jeanette Pitkevica, die als Violinistin bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat. „Für mich ist es wichtig, die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise mitzunehmen, die den roten Faden immer im Blick behält. Die Auswahl der Stücke aus den verschiedenen Epochen sowie die Besetzung müssen stimmig sein“, betont Pitkevica. „Über das Ergebnis sollen sich langjährige Klassikfans genauso freuen können wie junge Menschen, die bisher kaum Berührungspunkte mit klassischer Musik hatten.“

Beim ersten Konzert der 15. Veranstaltungsreihe können die Zuhörer unter dem Titel „Romantik pur“ einen „genussvollen Abend“ mit dem Nefesch-Klaviertrio erleben, wie es heißt. Präsentiert werden S. Rachmaninows Klavier Trio in g-Moll, Nr. 1 lgiaque, A. Arenskys Klavier Trio in d-Moll, op. 32 sowie F. Mendelssohn-Bartholdys Klavier Trio in d-Moll, op. 49. Neben Pitkevica gehören Zherar Yuzengidzhyan (Violoncello) und Gulnora Alimova (Klavier) zum Nefesch-Trio.

Die Konzertreihe findet im Bürgerhaus Viernheim statt (Großer Saal, Kreuzstraße 2-4). Tickets für das Konzert am 7. November sind erhältlich im Vorverkauf bei der Volkshochschule (Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4), im „Café am Eck“ (Kreuzstraße 91) sowie in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ (Rathausstraße 41a) für 15 Euro (ermäßigt: elf Euro) sowie an der Abendkasse für 17 Euro (ermäßigt: 13 Euro). red