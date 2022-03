Punkte müssen her

Viernheim. Die Fußballer der SG Viernheim hinken in der Kreisklasse A den anderen Teams deutlich hinterher. Die Orangenen haben bis zu vier Begegnungen weniger ausgetragen als die Konkurrenz. Deshalb stehen in nächster Zeit mehrere englische Wochen an. Den Anfang macht die Partie am Donnerstag (19.30 Uhr) beim SV Schriesheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bergsträßer sind dabei klarer Favorit. Als Tabellendritter schielen sie immer noch auf den Relegationsplatz. Der ist nur drei Punkte entfernt und wird derzeit von der DJK Feudenheim belegt.

Für die Südhessen geht es um den Klassenerhalt. Um die Abstiegszone zu verlassen, muss gepunktet werden. Die durch Corona zuletzt geschwächte Mannschaft von Trainer Ralf Dalmus steht mit nur zehn Zählern gemeinsam mit dem SSV Vogelstang und dem SV Laudenbach punktgleich vor den direkten Abstiegsplätzen. Um Boden gutzumachen, braucht man in den Nachholspielen Erfolgserlebnisse. JR

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2