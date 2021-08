Prozession mit Kerzen

Viernheim. Die katholische Kirche feiert am Hochfest Mariä Himmelfahrt traditionell das Patrozinium der Marienkirche. Bereits am Vorabend, Samstag, 14. August, 20 Uhr, lädt die Gemeinde aus diesem Anlass zu einer Eucharistiefeier in den Pfarrgarten hinter der Apostelkirche ein. Im Anschluss ist eine Lichterprozession durch die Rathausstraße, Hügelstraße, Karl-Marx-Straße und Mannheimer Straße zur Marienkirche geplant. Gottesdienstbesucher, die eine Marienfigur oder ein Marienbild besitzen, können diese während der Prozession mittragen, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei. Auch werden die Teilnehmer gebeten, Kerzen mitzubringen. An der Kirche sollen die Marienfiguren und -bilder gesegnet werden. Ab Montag, 9. August, nimmt die katholische Kirche Anmeldungen zu dem Gottesdienst entgegen. Möglich ist dies per E-Mail an anmeldung.gottesdienst@outlook.de oder unter der Rufnummer 06204/78 92 00. red

