Am 17. September heißt es wieder: Wir schaffen was! Dann geht nämlich die 17. Runde des Viernheimer Freiwilligentags über die Bühne, die in Kooperation mit der Metropolregion Rhein-Neckar bereits zum achten Mal stattfindet.

Die Stadt Viernheim ruft deshalb alle Gruppen, Vereine und Institutionen ab sofort dazu auf, für diesen Tag Teil des Ehrenamts zu werden. Projekte können ab sofort

...