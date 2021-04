Projekt macht alte Laptops fit

Viernheim. Das Katholische Sozialzentrum Viernheim betreibt als neues Projekt eine „Computerwerkstatt“. Nachhaltigkeit und Schonung von Ressourcen spielen in der Einrichtung eine große Rolle, heißt es in einer Presseinformation. Geplant ist, ausgemusterte, gespendete PCs und Laptops fit zu machen für ein zweites Leben im Homeschooling oder für private Anwendungen. Diese Geräte sollen dann an Menschen mit geringem Einkommen, die sich keinen eigenen PC leisten können, abgegeben werden.

Helfer gesucht

Dafür sucht das Sozialzentrum technikerfahrene Ehrenamtliche, denen folgende Aufgaben Freude machen: gespendete Geräte überprüfen und reparieren, defekte Teile ersetzen, Datenträger sicher überschreiben und dokumentieren, Betriebssystem und Software installieren. Derzeit können die Reparaturen natürlich im Home Office erledigt werden, später wieder in der kleinen Werkstatt im Katholischen Sozialzentrum Viernheim. Interessenten können sich beim Gemeindereferenten Herbert Kohl melden, per E-Mail an hkohl@katholische-kirche-viernheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06204/7 89 20 13. red