Programm führt in ferne Galaxien

Viernheim. Eine Reise in die unterschiedlichsten Galaxien unternehmen und Abenteuer im All erleben – das geht in diesem Sommer beim Zeltlager-Ersatzprogramm der katholischen Kirche. Vier Wochen lang beschäftigen sich Viernheimer Kinder mit den unendlichen Weiten des Universums.

Vor dem Familiensportpark ist ein Zeltlager aufgebaut, in dem die Jugendgruppen der katholischen Kirche ein Ferienprogramm für Mädchen und Jungen anbieten – als Ersatz für die Zeltlager, die auch in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen müssen.

Die KJG St. Michael startete die erste Woche in das Ersatzlager, in der zweiten Woche hat sich die Pfarrjugend St. Marien um die Kinder gekümmert. Die dritte Woche gestaltet die KJG St. Hildegard und – nach einer Woche Pause – bildet die KJG St. Aposteln in der fünften Ferienwoche den Abschluss.

Für das Ferienprogramm gelten natürlich besondere Hygienevorgaben, so dürfen die Teilnehmer die „Raumstation“ nur mit negativem Corona-Test besteigen. Am Bannermast auf dem Zeltplatz weht eine Regenbogenfahne, denn der Regenbogen zieht sich wie ein bunter Faden durch alle Ferienwochen. Die Gemeindereferenten Herbert Kohl und Christina Feifer gestalten jeweils einen Tag der Woche mit religiösem Inhalt unter diesem bunten Motto und mit der Botschaft an die Kinder: „Gott liebt alle Farben.“

Die katholische Jugend hat sich aufregende Geländespiele und interessante Ausflüge für die Teilnehmer ausgedacht. Auch das Kreative kommt nicht zu kurz: Als Erkennungszeichen und Andenken an das alternative Zeltlager werden zum Beispiel T-Shirts individuell gestaltet. Ansonsten ist Bewegung angesagt – bei langen Geländespielen wie dem „Feld-Wald-Wiesen-Pampa-Spiel“ und der „Alienjagd“, bei einer Foto-Safari oder der Lagerolympiade, bei der sich die Kinder sportlich messen. Und selbst in den Pausen kriegen die Mädchen und Jungen nicht genug und kicken munter auf dem Zeltplatz.