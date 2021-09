Premiere gleich ein Erfolg

Viernheim. Es ist zwar noch fast ein ganzes Jahr Zeit, bis das Ausbildungsjahr 2022 beginnt. Doch wer sich nach einem Ausbildungsplatz umsieht oder ein Studium anstrebt, der sollte nicht zu lange warten. Hilfestellung gab es nun von der Fußballabteilung des TSV Amicitia, die zu einer Ausbildungsmesse in die kleine Sporthalle an der Lorscher Straße eingeladen hatte. Dort stellten zehn Viernheimer Betriebe ihre Möglichkeiten vor, wie der Weg ins Berufsleben aussehen könnte.

Tolle Resonanz

„Es war das erste Mal, dass eine solche Veranstaltung in diesem Rahmen in Viernheim stattgefunden hat und wir sind sehr stolz darauf, dass so viele interessierte Betriebe und Unternehmen ihre Zusage gegeben und aktiv an dieser Veranstaltung mitgewirkt haben“, freute sich Uwe Beck, der Jugendkoordinator der Blau-Grünen, über die tolle Resonanz.

Die erste Azubi-Messe des TSV Amicitia lockte zahlreiche Jugendliche in die Sporthalle an der Lorscher Straße. © JR

Vertreten waren bei dieser Premiere die Stadtverwaltung, die Jugendförderung, der Verein Förderband, die Stadtwerke, Dektro Abel Elektrotechnik, Schmitt Kühltransporte, das Architekturbüro Träger, die Zahnarztpraxis Böll, Anpfiff ins Leben und die Polizei Hessen.

Stützpunkt für Anpfiff ins Leben

„Als Jugendförderstützpunkt im Ehrenamt von Anpfiff ins Leben ist es uns ein großes Anliegen, allen jungen Sportler, die in unserem Verein aktiv sind, auch schulisch und beruflich unterstützend zur Seite zu stehen und ihnen Möglichkeiten für eine sichere berufliche Zukunft aufzuzeigen“, erklärte Beck die Motivation des Vereins, sich in diesem Bereich zu engagieren.

Mehr als 40 Jugendliche und junge Menschen im Alter von 15 bis 28 Jahren nutzten die Gelegenheit, um sich über die Angebote zu informieren. Darunter waren auch Teilnehmer der Jugendförderung. „Die kamen aus benachteiligten Familien und hatten so die Möglichkeit, den direkten Kontakt zu einer möglichen Ausbildungsstelle herzustellen“, erklärte Lars Prechtl vom Förderband, der einige Schüler mitgebracht hatte.

Fußball-Abteilungsleiter Ralf Schmitt freute sich, dass die Ausbildungsmesse endlich zustande gekommen ist. „Die Idee war schon lange gereift. Nach der Coronapause konnten wir das Projekt mit Unterstützung von Dirk Abel endlich in die Tat umsetzen.“ JR