Premiere gegen den TSV Lustnau

Viernheim. Bei den Fußballerinnen des TSV Amicitia Viernheim war im ersten Spiel gegen den FV Niefern noch viel Luft nach oben. Nach dem torlosen Unentschieden zum Auftakt der Oberliga-Saison wollen die Viernheimerinnen am Sonntag, 12. September, den nächsten Schritt gehen. Die Mannschaft spielt beim TSV Lustnau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gastgeber ist mit einer deutlichen 0:6-Niederlage in Freiburg-St. Georgen in die neue Saison gestartet. In der Saison 2018/2019 noch knapp am Aufstieg gescheitert, setzte sich Lustnau in der Runde 2019/2020 nach der Punktequotient-Wertung als Meister der Verbandsliga durch.

In den ersten Partien der Oberliga 2020/2021 sammelte Lustnau sieben Punkte – genauso viele wie der TSV Amicitia bis zum frühen Saisonabbruch. Das direkte Aufeinandertreffen blieb aus, so dass es am Sonntag zu einer echten Premiere kommt. Spielbeginn in Tübingen ist um 13 Uhr.

B1-Juniorinnen beim FC Ellwangen

Die B1-Juniorinnen des TSV Amicitia fahren für ihren Saisonstart in der Oberliga Baden-Württemberg in den Ostalbkreis. Am Samstag, 11. September, geht es für die Spielerinnen beim FC Ellwangen erstmals um Punkte in der zweithöchsten Liga.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Frauen 2 starten am Sonntag mit einem Heimspiel in die Saison. Die junge Viernheimer Mannschaft möchte in der Landesliga einen erfolgreichen Start hinlegen, Anpfiff ist am Sonntag um 11 Uhr im Stadion an der Lorscher Straße. su