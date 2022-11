Premiere der Bücherzwerge

Viernheim. Am Freitag, 18. November, ist es wieder soweit. Der bundesweite Vorlesetag lenkt unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig“ die Aufmerksamkeit auf all die schönen Bücher, die den Alltag eines jeden Kindes bereichern können. Bereits seit 2004 besteht dieses besondere Vorlesefest, welches von „Die Zeit“, Stiftung Lesen und der Stiftung Deutsche Bahn ins Leben gerufen wurde und alljährlich am dritten Freitag im November stattfindet.

Treffpunkt im Vorlesekeller

Zu diesem Anlass wird in der Stadtbibliothek Viernheim mit den „Bücherzwergen“ eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, welche sich an die Allerkleinsten richtet und fortan monatlich stattfinden wird. Eingeladen sind Eltern mit Kindern im Alter von ein bis zwei Jahren. Die erste Veranstaltung findet am Freitag, 18. November, von 10 bis 10.45 Uhr im Vorlesekeller der Stadtbibliothek statt. In gemütlicher Atmosphäre werden gemeinsam Bilderbücher betrachtet, gesungen und gespielt. Um vorherige Anmeldung wird gebeten, entweder telefonisch unter der Nummer 06204/98 84 50 oder per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de. Der nächste Termin wird am 16. Dezember zur gleichen Uhrzeit stattfinden. red