Viernheim. Nach zahlreichen rein online gefeierten Gottesdiensten findet am Sonntag, 11. April, 10 Uhr, vor der Friedenskirche in der Konrad-Adenauer-Allee wieder eine Präsenzveranstaltung statt. „Auch wenn das Wetter nicht so gut sein sollte“, bestätigt Irene Dannemann, Pfarrerin der Christusgemeinde, den Termin. Die Vorhersagen stimmen sie jedenfalls noch optimistisch. Geleitet wird der evangelische Gottesdienst von Pfarrer Thomas Blöcher.

Erfahrungsgemäß rechnen die Verantwortlichen nicht mit allzu vielen Besuchern, zu groß sei bei den Gläubigen noch die Verunsicherung. Da kein großer Andrang erwartet wird, ist auch keine vorherige Anmeldung erforderlich. Wichtig sei aber die Einhaltung der Hygienevorschriften wie Registrierung, Abstand halten und Handdesinfektion, so die Verantwortlichen. Jeder Besucher sollte eine FFP2/Krankenhaus-Maske mitbringen – bei kühlem Wetter vielleicht auch eine Decke.

Internet-Gottesdienst ab 10.30 Uhr

Der Internet-Gottesdienst ist ab 10.30 Uhr im Netz und später auch auf der Homepage zu verfolgen. Offener Zugang ist www.facebook.de/akviernheim oder unter Sucheingabe bei Youtube: evangelisch viernheim, dabei das Datum des Gottesdienstes eingeben. JR