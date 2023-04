Praxisnah und erlebbar

Viernheim. Die Alexander-von-Humboldtschule (AvH) ist eine agile weiterführende Schule im Ortskern von Viernheim. Die Schulleiterin Cornelia Kohl und ihr Stellvertreter Lutz Ackermann haben kürzlich Landrat Christian Engelhardt in ihrer Schule begrüßt und bei einem Rundgang durch das Schulgebäude die Schwerpunkte der Unterrichtsgestaltung vorgestellt. Neben den obligatorischen Pflichtfächern wie Mathe, Deutsch oder Englisch, stehen auf den Stundenplänen der rund 1000 Schüler auch Robotik, Gärtnern oder Berufsorientierung.

Das Kollegium verbindet mit einem vielfältigen Angebot von Projekten einen praxisnahen Unterricht, um die Interessen der Schülerinnenund Schüler aufzugreifen und Lernen erlebbar zu machen. Zum Beispiel wird in der Robotik AG eine automatische Bewässerungsanlage für den Schulgarten programmiert, und in der Schulbücherei stehen Medien zu aktuellen Themen für die Schülerinnen und Schüler bereit. Das Ganztagsprogramm mit Mittagessen und abwechslungsreichen pädagogischen Nachmittagsangeboten runden den Schulalltag an der AvH ab.

„All die Aktivitäten benötigen neben engagierten Lehrkräften auch Raum, um die Ideen umzusetzen. Als Schulträger hat der Kreis Bergstraße die Aufgaben der Instandhaltung und Bereitstellung von Räumlichkeiten für Schulen. Auch auf dem Gelände der Alexander-von-Humboldtschule stehen bauliche Veränderungen an, die durch den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft planerisch bearbeitet werden“, erklärte der Landrat (der „Südhessen Morgen“ hat berichtet).

Das Schulleitungsteam sowie der Landrat sind sich jedoch einig, dass bis zu den baulichen Veränderungen und während der Bauphase für eine angemessene Lernatmosphäre gesorgt werden muss.

„Dank der verlässlichen Gebäudebetreuung durch den Eigenbetrieb fühlt sich die Schulgemeinde in ihrer Schule sichtlich wohl und entwickelt sich prächtig“, freute sich Engelhardt nach einem gelungenen Schulbesuch. red