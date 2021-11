Präzision international gefragt

Viernheim. Im Rahmen der „Thementage in der Wirtschaftsregion“ war eine Delegation der Wirtschaftsförderung Bergstraße unter Leitung von Landrat Christian Engelhardt im Kreis bei verschiedenen Betrieben zu Gast. Dabei gab es auch einen Abstecher in die Brundtlandstadt, wo die Firma Gärtner Maschinenbau besucht wurde. Sie fertigt seit 1965 Präzisionsteile. Mit dabei waren auch Bürgermeister Matthias Baaß und der städtische Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz.

Michael Gärtner (v.l.) zeigt Christian Engelhardt und Matthias Baaß Teile aus eigener Fertigung. © Othmar Pietsch

Die Wirtschaftsregion Bergstraße ist ein Gebiet mit sehr vielen wirtschaftlichen Facetten. Um dies auch nach außen stärker zu verdeutlichen, veranstaltet die Wirtschaftsförderung immer wieder sogenannte Thementage. Dabei werden die einzelnen Branchenschwerpunkte anhand ausgewählter Unternehmen näher vorstellen. Nach Thementagen unter den Überschriften „IT, Software & Telekommunikation“, „Medizintechnik, Pharmazie & Biotechnologie“, „Maschinenbau, Elektro- & Metallindustrie“, „Kunststoff-, Gummi- & Chemische Industrie“ sowie „Automobil- & Fahrzeugindustrie“ stand bei der sechsten Auflage die Sparte „Maschinen- und Anlagenbau“ im Fokus.

Schwierige Nachwuchssuche

Geschäftsführer Manfred Gärtner informierte die Delegation über die neuesten Projekte und Produkte des Unternehmens, schilderte aber auch die Probleme im Ausbildungsbereich. „Wir haben derzeit zwei Lehrlinge beschäftigt, um die ich mich intensiv kümmere. Es ist allerdings nicht einfach, guten Nachwuchs zu finden, denn Corona hat gerade bei Jugendlichen mit sozial schwachem Hintergrund deutliche Spuren hinterlassen. Da müsste mehr gemacht werden“, gab Gärtner den Politikern mit auf den Weg.

An Aufträgen hat es dem kleinen Betrieb allerdings nicht gemangelt. Es war keine Kurzarbeit nötig, und es wurde sogar mehr Umsatz gemacht. Das liegt an der breit gefächerten Kundenliste. So werden unter anderem Teile für den Antrieb auf Kreuzfahrtschiffen gefertigt.

Material fehlt

„15 Prozent unserer Produkte gehen in den Export“ verriet Gärtner. Derzeit sei es allerdings schwierig, schnell Material zu bekommen, denn der internationale Markt ist leer gefegt, und so mancher Grundstoff werde auch noch künstlich verknappt.

Landrat Engelhardt zeigte sich beeindruckt von der Bandbreite an Teilen, die in dem Viernheimer Betrieb gefertigt werden. „Das zeigt das große Potenzial in unserem Landkreis“, freute er sich. Die Wirtschaftsförderung habe es sich zur Aufgabe gemacht, viele Firmen zu besuchen, Fragen zu stellen, aber auch Antworten zu geben. Außerdem seien die Besuche eine gute Gelegenheit, um mögliche Synergieeffekte zu erkennen und zu nutzen. JR